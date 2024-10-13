Rize'de boykot kapsamında olan Burger King'in şube açılışına katılan belediye başkanları ve partili yöneticiler disipline sevk edildi.ANKARA (İGFA) - Rize'deki olaylı açılışa yönelik yeni gelişme AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den geldi.

Sözcü Çelik, Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alındığını duyurdu.

Konuyla ilgiyle sosyal medya hesabındna paylaşımda bulunan Ömer Çelik, "Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1845510821759037890

Hatırlanacağı gibi, Rize’de İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, geçtiğimiz günlerde AK Partili isimlerin katılımıyla Burger King’in şube açılışına katılmıştı. İsrail'e destek verdiği iddiasıyla boykot edilen fast food zinciri Burger King'in katılımı sonrasında Başkan Mete, “Ben orada hiç yemek yemedim, yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. 10 dakika bile durmadım, kurdele kesimine denk geldim.” savunmasını yapmıştı.