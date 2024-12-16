Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 2,5 saat süren toplantının ana gündeminde dünyada yaşanan dış gündemler oluşturdu. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'de kapsayıcı yönetim lazım" diyerek bundan sonra eses meselenin Suriye'deki toprak bütünlüğünün korunması olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Konferans Salonu'nda toplandı.

Saat 14.10'da başlayan MKYK Toplantısı, 2,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiğini anımsatarak, Suriye'nin Gazze ile birlikte gündemlerinin ana başlığını oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği'nin hizmete başladığına dikkat çeken Sözcü Çelik, "Bundan sonra başlayan bu zor yolculukta, devletimizin Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağının göstergesi olarak okunabilir." diye konuştu.

Bölgeye yönelik mesajlar veren Çelik, "Suriye'de kapsayıcı yönetim lazım" diyerek bundan sonra eses meselenin Suriye'deki toprak bütünlüğünün korunması olduğunu vurguladı.

"Suriye'de kan dökülmesin istedik." diye konuşan Çelik, "HTŞ hareketinin arkasında olduğumuz söylemi yanlış." dedi.