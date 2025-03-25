AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin’de görev yapan basın mensuplarıyla Mokid Mutfağı’nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Şehrin farklı medya kuruluşlarından gazetecilerin katıldığı program, protokolsüz ve samimi bir ortamda gerçekleşti.MARDİN (İGFA) - İftar boyunca herhangi bir resmi açıklamanın yapılmadığı programda, İl Başkanı Mehmet Uncu ve İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış, basın mensuplarıyla yakından ilgilendi. İftar sonrası çay eşliğinde sıcak ve keyifli sohbetler yapıldı.

İl Başkanı Mehmet Uncu, “Basın mensuplarımızla böylesine samimi bir ortamda bir araya gelmek bizler için çok kıymetli. Şehrimizin sesi olan basınımıza emekleri ve katılımları için teşekkür ediyorum,” dedi.

AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış ise, “Bu buluşmaların karşılıklı anlayışı ve iletişimi güçlendirdiğine inanıyoruz. Katılım sağlayan tüm gazeteci dostlarımıza teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

Program, sıcak bir atmosferde geçen sohbetlerin ardından sona erdi.