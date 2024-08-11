AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Tekin’in, Eylül ya da Ekim ayında yapılması tahmin edilen İlçe Kongresi’nde aday olmayacağı öğrenilirken, İlçe Başkanlığı için 5 kişi adaylık başvurusu yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin’in, Eylül ya da Ekim ayında yapılması planlanan İlçe Kongresi’nde affını istemesinin ardından, AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı görevi için Murat Müldür, Murat Uzun, Adem Erkin, Erhan Demir ve Ali Koşan’ın başvuruda bulunduğu öğrenildi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı’na aday olan için Murat Müldür, Murat Uzun, Adem Erkin, Erhan Demir ve Ali Koşan, Keşan’a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü Seda Gören Bölük ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile görüştü. “Mülakat” olarak değerlendirilen görüşmenin ardından Bölük ve İba İpsala’dan ayrıldı.

ANKARA’YA DAVET EDİLECEKLER

Yapılan görüşmelerin ardından Seda Gören Bölük’ün rapor tutacağı ve bu rapor doğrultusunda, AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı’na aday olan 5 ismi Ankara’ya davet ederek, son görüşmenin ardından atamanın gerçekleştirileceği öğrenildi.