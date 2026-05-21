Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5 bin 328 gence toplam 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fon kapsamında bugüne kadar destek verilen genç sayısı 151 bini geçti.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun güçlendirilmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine destek olunması amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, bu ay 5 bin 328 gence toplam 1 milyar 228 milyon liralık ödeme yapıldığını belirterek, fon kapsamında bugüne kadar toplam 151 bin 412 gence kredi desteği sağlandığını söyledi. Sağlanan toplam destek miktarının ise 12 milyar 898 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Fonun, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirten Göktaş, projenin 81 ilde kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Destek miktarlarının güncellendiğini aktaran Bakan Göktaş, başvuran çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise 200 bin lira kredi desteği verildiğini açıkladı. Kredilerin 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz şekilde sunulduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlere yönelik ek destekler de sağlandığını ifade ederek, '48 ay içinde ilk çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin geri ödemeleri 12 ay erteleniyor. İkinci çocuk sahibi olunması halinde ise kalan borcun tamamı hibe ediliyor' dedi. Fon kapsamında bugüne kadar destek verilen 9 bin 926 çiftin 10 bin 54 çocuk sahibi olduğunu açıklayan Göktaş, gençlere yalnızca maddi değil; eğitim ve rehberlik desteği de sunduklarını söyledi. Bu kapsamda 195 bin 62 gence danışmanlık ve eğitim hizmeti verildiği bildirildi.

2024 yılında pilot illerde başlatılan ve 2025 itibarıyla Türkiye genelinde uygulamaya alınan Aile ve Gençlik Fonu'na toplam başvuru sayısının ise 262 bin 388'e ulaştığı açıklanırken, başvuruların Aile ve Gençlik Fonu Resmi Sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılabildiği belirtildi.