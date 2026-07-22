Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Edirne Başmüdürü İbrahim Duman, TMO Edirne Başmüdür Yardımcısı Seyfullah Kalaycı ile TMO heyeti, buğday alımlarının sürdüğü TMO-TOBB LİDAŞ Lisanslı Depoculuk Keşan Şubesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'daki ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Başkan Yardımcısı Salih Gülfidan ve TMO-TOBB LİDAŞ Lisanslı Depoculuk Keşan Şube Müdürü Tarık Dinç de katıldı.

Heyet, lisanslı depoda yürütülen buğday alım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alırken, alım faaliyetlerinin sorunsuz şekilde devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Depo çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dileyen heyet, üreticilerle de bir araya gelerek hasat sezonuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında buğdaylarını teslim etmek üzere depoya gelen üreticilere hayırlı harmanlar temennisinde bulunulurken, lisanslı depoculuğun üreticilere sağladığı güvenli depolama ve pazarlama imkânlarının tarımsal üretime önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Yetkililer, bölgede hasat sezonunun bereketli geçmesini temenni ederek, hasada başlayan tüm çiftçilere bol ve bereketli bir ürün yılı diledi.