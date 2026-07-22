Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye değer katacak ulaşım, üstyapı ve sosyal yaşam projelerini aralıksız sürdürüyor. Kentin geleceğine yön veren yatırımlar sahada titizlikle yürütülürken, çalışmalar düzenli olarak yakından takip ediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'deki inceleme programına Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Batı Yakası Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başlayan Genel Sekreter Baraçlı; Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Batı Yakası şube müdürleri ve uzman personelle bölgede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Ardından sahaya geçen Baraçlı, devam eden projeleri tek tek inceleyerek teknik ekiplerden çalışmaların ilerleyişi ve planlanan süreçlerle ilgili detaylı bilgi aldı.

Genel Sekreter Baraçlı, Gebze Millet Bahçesi Yeni Sanayi Kavşağı, Gebze Millet Bahçesi, İtfaiye Müfreze Binası, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Şehit Numan Dede Caddesi üstyapı çalışması, Çayırova Uğur Mumcu Caddesi üstyapı çalışması, Yağcılar ve Kargalı mahallelerinde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'ye değer katacak projelerinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca Baraçlı, Gebze Fatih Otağı Hünkar Çayırı'nda da incelemelerde bulundu.

VATANDAŞLARLA BULUŞUP ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Saha programı kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelen Genel Sekreter Baraçlı, talep ve önerileri dinleyerek sohbet etti. Yağcılar ve Kargalı mahallelerindeki camilerde düzenlenen yaz Kur'an kurslarını da ziyaret eden Baraçlı, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ederek onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Program, vatandaşlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.