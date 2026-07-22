Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Murat Kılıç, 12 yıldır portal hipertansiyon hastalığıyla mücadele eden 45 yaşındaki eşi Fadime Kılıç'a karaciğerini bağışlayarak örnek bir fedakârlık sergiledi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - İlaç firmasında bölge sorumlusu olarak çalışan Murat Kılıç ile ev hanımı Fadime Kılıç, 19 yıllık evliliklerini büyük bir sağlık mücadelesiyle sürdürdü. Yaklaşık 12 yıldır karaciğer hastalığıyla mücadele eden Fadime Kılıç için nakil kararı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji hekimlerinin değerlendirmesi sonucunda alındı.

Canlı vericili karaciğer nakli İstanbul'da Prof. Dr. Onur Yaprak ve Prof. Dr. Remzi Emiroğlu tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Murat Kılıç, eşine karaciğerini bağışlayarak onun yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Çiftin 17, 15 ve 5 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor. Murat Kılıç, eşinin tedavi süreci boyunca sadece bir eş olarak değil, aynı zamanda çocuklarının hem annesi hem de babası olmaya çalıştı. Bir yandan eşinin sağlık mücadelesine destek olurken, diğer yandan çocuklarının günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Yaşanan zorlu sürecin çocukları üzerindeki etkisini en aza indirmek için büyük çaba gösteren Kılıç, ailesine moral vermeye ve umudunu hiç kaybetmemeye çalıştı.

Kararını anlatan Murat Kılıç, '19 yıllık eşimin yıllardır çektiği ağrıları görünce hiç tereddüt etmeden karaciğerimi vermeye karar verdim.' ifadelerini kullandı. Başarılı geçen operasyonun ardından hem Murat Kılıç'ın hem de Fadime Kılıç'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sevgi, fedakârlık ve aile olmanın en anlamlı örneklerinden biri olan bu hikâye, organ bağışının hayat kurtaran önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Murat Kılıç'ın eşi için gösterdiği bu fedakârlık, organ nakli bekleyen binlerce hastaya ve ailesine umut veren örnek bir yaşam mücadelesi olarak hafızalarda yer alıyor.