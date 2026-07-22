Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve halk sağlığını önceleyen çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı ile Gülyalı Mavi Dünya Halk Plajı'nın sahip olduğu Mavi Bayrak ödülüne bir yenisi daha eklendi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda Gülyalı Tepealtı Küçük Ev Plajı, gerçekleştirilen imalat ve yenileme çalışmalarıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan değerlendirmede tam not alarak 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü.

PLAJLARDA HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaz sezonuna titizlikle hazırlanan, düzenli olarak temizlenen, yeni soyunma kabinleri ve WC'lerle donatılan, ayrıca vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla cankurtaran hizmeti de sunulan, büyük turizm potansiyeline sahip Mavi Bayraklı Halk Plajları, yüksek hizmet standartlarıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen Mavi Bayrak ödülünü alarak başarısını bir kez daha tescilledi.