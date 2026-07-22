İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde park yapımı, yenileme ve peyzaj çalışmalarıyla yeşil alanlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Yeni yaşam alanlarının kazandırıldığı Beylikdüzü'nde parklar, spor sahaları ve çocuk oyun alanları yenilenirken, kentin yeşil dokusu da güçlendiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin yeşil alanlarını geliştirmek ve vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yılın ilk altı ayında kent genelinde 4 yeni parkın yapımı devam ederken, toplam 12 bin 860 metrekarelik 3 parkta ise yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca 8 spor sahası revize edilirken, 873 ağaç ve bin 729 çalı dikimi yapıldı. Belediye ekipleri tarafından 14 çocuk oyun grubunun kurulumu tamamlanırken, oyun alanlarının zeminleri de yenilendi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, binlerce metrekarelik alanda çim biçme, yabani ot temizliği, budama ve peyzaj çalışmaları da kesintisiz devam ediyor.

YAŞAM ALANLARIN NİTELİĞİ ARTIRILDI

Öte yandan Belediyenin çevreye duyarlı kent anlayışıyla yürüttüğü sulama sistemi yenilemeleri de yeşil alanların korunmasına ve daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla park ve dinlenme alanları daha kullanışlı hale gelirken, vatandaşların açık alanlardan daha konforlu şekilde yararlanabilmesi hedefleniyor.