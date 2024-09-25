Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla ‘Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması’ düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 37. Ahilik Haftası, Bursa’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ahilik Haftası kapsamında BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ve oda başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu’nu Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; ‘İlin Ahisi’ seçilen ve köftecilik mesleğine ömrünü veren Ceylan Çetin’e, ‘İlin Kalfası’ seçilen ve mesleğinde başarı gösterip usta olma yolunda ilerleyen oto tamircisi Mehmet Taşkın’a, ‘İlin Çırağı’ seçilen ve elektrikçilik mesleğinde ilerleme gösteren Efe Aydoğdu’ya plaketleri, Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bursa büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle BESOB tarafından düzenlenen ‘Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması’ ise Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ın yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) Genel Başkanvekili Bahri Şarlı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Ahiliğin, dürüstlük, paylaşmak ve geçmişten geleceğe öğretileri ulaştırmak olduğunu söyleyen Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın her daim yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bizler de esnaflıktan geliyoruz. Bu açıdan esnafımızın en şanslı dönemi diyebilirim. Çektiğiniz çileleri, yaşadığınız dertleri çok iyi biliyoruz. Ahilik Haftası tekrar hepimize hayırlı olsun” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ahiliğin çok önemli bir mesele olduğunu vurgulayarak, esnafın günümüz şartlarına ayak uydurarak çalışmasının önemli olduğunu dile getirdi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, ahiliğin bir hayat felsefesi olduğunu belirtti. Dijitalle gelişen ahilik temasıyla düzenlenen buluşmada, ahilik değerlerinin nasıl geliştirilebileceğini konuşacaklarını söyleyen Bilgit, gelenekten aldıkları güçle geleceğe sağlam adımlar atacaklarını ifade etti.

BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, çağın gerekliliklerinin ahilikte de uygulanması gerektiğini belirterek, esnaf ve zanaatkarların yaşamasının devlet için çok önemli olduğunu vurguladı.

TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, ahiliğin sadece esnaf ve sanatkarları ilgilendiren bir yapı olmadığını, ahiliğin devlete yön veren ve devlete yardımcı olan bir yapı olduğunu söyledi.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, bu yıl 37.’si kutlanan Ahilik Haftası kapsamında ülke genelinde bir çok etkinlik düzenlendiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından program, yapay zeka ile tasarlanan Ahi Evran video gösterimi ve oturum bölümleriyle devam etti.