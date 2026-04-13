Araştırmacı yazar Erkan Kösedağ, Ağrı Spor Lisesi'nin 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ağrı'da düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Doğu Anadolu Grup Yarışmaları'nda 'Geleneksel Düzenlemeli Dal'da birinci olarak Türkiye finallerine yükselmesini, kentte yıllardır kurulan halk oyunları altyapısının önemli bir sonucu olarak değerlendirdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Araştırmacı yazar Erkan Kösedağ, Ağrı'da halk oyunlarında elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirterek, bu tablonun arkasında özellikle Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'nin uzun süredir sürdürdüğü sistemli çalışmaların bulunduğunu söyledi. Kösedağ, 'Ağrı'da halk oyunları bugün yeniden güçlü biçimde konuşuluyorsa, bunun temelinde sahada sabırla yürütülen bir emek vardır. Bu emeğin en önemli merkezlerinden biri de hiç şüphesiz Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'dir. Usta öğreticilerin okul okul dolaşarak çocuklara ve gençlere halk oyunlarını sevdirmesi, bu başarıların asıl zeminini oluşturmuştur' dedi.

Ağrı'da halk oyunları alanında son dönemde organizasyon kabiliyetinin de dikkat çektiğini vurgulayan Kösedağ, ilin hem yarışmalara ev sahipliği yapabilen hem de derece çıkarabilen bir noktaya ulaştığını ifade etti. Ağrı'da 15 Şubat 2026'da düzenlenen il birinciliğinde de Spor Lisesi'nin liseler düzenlemeli kategorisinde birinci olduğu açıklanmıştı. Kösedağ, 'Bir şehrin kültürel başarısı yalnızca sahnedeki ekiple açıklanamaz. O ekibi yetiştiren öğreticiler, idareciler ve organizasyonu ayakta tutan kurumsal yapı da en az sahneye çıkan gençler kadar kıymetlidir. Ağrı'da bu yapının omurgasını Halk Eğitimi Merkezi'nin çalışmaları oluşturuyor' ifadelerini kullandı.

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kasım İslam Polat'ın da bu süreçte önemli katkı sunduğunu dile getiren Kösedağ, halk oyunları alanında ortaya çıkan istikrarlı gelişimin arkasında kurumsal takip, planlı çalışma ve ekip uyumunun bulunduğunu söyledi. Kösedağ, Necip Çiçek ve Edip Erdoğan gibi isimlerin de halk oyunlarının hem teknik hem idari tarafında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, 'Ağrı'da halk oyunları bir kişinin değil, bir kadronun emeğiyle büyüyor. Ancak bu emeğin merkezinde Halk Eğitimi'nin yıllardır kurduğu birikim vardır. Bugün alınan her derece, yıllara yayılan bu çabanın sahaya yansımasıdır' diye konuştu.

Ağrı Spor Lisesi'nin Türkiye finallerine yükselmesinin kent adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Kösedağ, bundan sonraki süreçte de halk oyunlarına verilen desteğin artması gerektiğini söyledi. Kösedağ, 'Ağrı'nın kültürel hafızasını yaşatan alanlardan biri halk oyunlarıdır. Bu alan ne kadar güçlenirse, Ağrı'nın çocukları da kendi kimliğini o kadar güçlü taşır. Bugünkü başarı, yalnızca bir birincilik değil, aynı zamanda Ağrı'nın kültürel iddiasının da güçlü bir göstergesidir' değerlendirmesinde bulundu.