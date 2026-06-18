GSB Ağrı Gençlik Merkezi, başvuru süreci devam eden Gençlik Yaz Kamplarını öğrencilere tanıtmak amacıyla okullarda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

AĞRI (İGFA) - GSB Ağrı Gençlik Merkezi, gençlerin yaz tatilini verimli, eğlenceli ve sosyal etkinliklerle geçirmelerine imkân sağlayan GSB Gençlik Yaz Kampları için tanıtım çalışmalarını hızlandırdı.

Gençlik liderleri, kentteki okulları ziyaret ederek öğrencilere kamp programlarının içeriğini, başvuru şartlarını ve kayıt aşamalarını anlattı. Çalışmalarla daha fazla gencin yaz kamplarından haberdar edilmesi ve başvuru sürecine katılması hedefleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ ÖĞRENCİLERE ANLATILIYOR

Okullarda gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, gençlerin kamp başvurularını nasıl yapabilecekleri, başvuru sırasında izlemeleri gereken adımlar ve kamp döneminde düzenlenecek faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan gençlik liderleri, kamp programlarının gençlere yeni arkadaşlıklar kurma, farklı şehirleri tanıma ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı sunduğunu belirtti.

Gençlik Yaz Kamplarında kültür, sanat, spor, doğa ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Program sayesinde gençlerin özgüven, takım çalışması, iletişim ve sosyal sorumluluk becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.