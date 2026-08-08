Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuklar için toplu sünnet töreni düzenlendi.

NİHAT AYDIN

AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuklara yönelik toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Hastane ortamında düzenlenen programla çocukların sağlık hizmetlerinden güvenli koşullarda yararlanması sağlanırken, aileler de çocuklarının bu özel gününde yanlarında oldu.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL PROGRAM

Toplu sünnet töreninde çocukların işlemlerinin sağlık ekipleri tarafından hastane şartlarında gerçekleştirilmesiyle birlikte, ailelerin süreci daha güvenli ve kontrollü şekilde tamamlamaları amaçlandı. Programın, çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran ve ailelere destek sağlayan sosyal içerikli bir çalışma olduğu belirtildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, çocukların ve ailelerin sağlık hizmetlerinden etkin biçimde yararlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.