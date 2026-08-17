Antalya'nın renkleri, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşuyor. 80 hemşeri, yörük ve kültür derneğinin katılacağı Yöreler Renkler Festivali, 5-13 Eylül tarihleri arasında 10'uncu kez düzenlenecek.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Antalya'nın farklı yörelerden ve ülkelerden gelen kültürlerini aynı meydanda buluşturacak. Türkiye'nin yedi bölgesinin yanı sıra farklı ülkelerin kültürlerinin de temsil edileceği festivalde, Antalya'da faaliyet gösteren 80 dernek geleneklerini, yöresel lezzetlerini ve kültürel değerlerini kent sakinleriyle paylaşacak.

Festival boyunca kurulacak stantlarda yöresel yemekler, el sanatları, yöresel ürünler ve kültürel değerler tanıtılırken; sahne gösterileri, halk oyunları ve müzik etkinlikleriyle Atatürk Kent Meydanı dokuz gün boyunca farklı kültürlerin sesine ve ritmine ev sahipliği yapacak.

Yöreler Renkler Festivali, 10 yıldır Antalya'nın kültürel çeşitliliğini görünür kılan önemli buluşmalardan biri olmayı sürdürüyor. Festival, kentte yaşayan farklı toplulukların kendi kültürlerini yaşatmasına ve gelecek kuşaklara aktarmasına alan açarken, Antalyalılara da birbirinden farklı gelenekleri yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Anadolu'nun farklı yörelerinin yanı sıra Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların oluşturduğu kültür derneklerinin de katılacağı festival, farklılıkların bir arada yaşamın zenginliği olduğunu bir kez daha ortaya koyacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöreler Renkler Festivali'nin Antalya'nın çok kültürlü yapısını yansıtan özel buluşmalardan biri olduğunu belirterek tüm Antalyalıları festivale davet etti.