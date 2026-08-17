TÜİK verilerine göre temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kayıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil oluştururken, trafikteki toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396'ya ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Yeni kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'i motosiklet, yüzde 38'i otomobil, yüzde 9,4'ü kamyonet, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,6'sı traktör, yüzde 0,6'sı minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

KAYITLAR AYLIK BAZDA ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı haziran ayına göre yüzde 6,6 arttı. En yüksek artış otobüslerde yüzde 39,5, kamyonlarda yüzde 34,5 ve kamyonetlerde yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

Buna karşın özel amaçlı taşıt kayıtları yüzde 44,3, minibüs kayıtları yüzde 4,8 ve traktör kayıtları yüzde 0,8 geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise yeni taşıt kayıtlarında yüzde 19,4 düşüş yaşandı.

TRAFİKTE 34,7 MİLYON TAŞIT BULUNUYOR

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396 oldu.

Toplam taşıt parkının yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,7'sini motosikletler, yüzde 14,4'ünü kamyonetler, yüzde 6,7'sini traktörler, yüzde 3'ünü kamyonlar, yüzde 1,6'sını minibüsler, yüzde 0,6'sını otobüsler ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında ayrıca 907 bin 846 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devirlerin yüzde 64,8'i otomobil, yüzde 14,2'si kamyonet ve yüzde 13,7'si motosikletlerden oluştu.

TEMMUZ'DA 78 BİN 761 OTOMOBİL TRAFİĞE ÇIKTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 78 bin 761 otomobil arasında Renault yüzde 11,2 ile ilk sırada yer aldı. Renault'u yüzde 8,3 ile Fiat, yüzde 8,2 ile TOGG, yüzde 8 ile Hyundai ve yüzde 7,9 ile Volkswagen takip etti.

Toyota yüzde 6,8, Skoda yüzde 5,4, Citroen yüzde 5,2 ve Peugeot yüzde 4,7 oranında pay aldı.

YILIN İLK 7 AYINDA 1,17 MİLYON YENİ TAŞIT

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 21,2 artarak 35 bin 336'ya yükseldi. Böylece yılın ilk 7 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 134 bin 911 adet arttı.

YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİN İLK SIRADA

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yüzde 41'i benzinli oldu. Benzinli otomobilleri yüzde 31,8 ile hibrit, yüzde 18 ile elektrikli, yüzde 8,1 ile dizel ve yüzde 1,1 ile LPG'li otomobiller izledi.

Temmuz sonu itibarıyla trafikte bulunan 17 milyon 959 bin 336 otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,3'ü LPG'li, yüzde 4,9'u hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli araçlardan oluştu.

EN ÇOK GRİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Yılın ilk 7 ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde gri renk tercihi öne çıktı. Yeni otomobillerin yüzde 41,6'sı gri, yüzde 25,7'si beyaz, yüzde 11,9'u siyah ve yüzde 9,9'u mavi renkte oldu.

Motor hacminde ise 1300 ve altı silindir hacmine sahip otomobiller yüzde 31,8 ile ilk sırada yer aldı.