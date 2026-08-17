Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Osmangazi Meydanı'nda anlamlı bir program düzenledi.

BURSA (İGFA) - Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden 18 binden fazla kişi, depremin 27'nci yıl dönümünde Osmangazi'de düzenlenen programla anıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünün ilk saatlerinde gerçekleştirilen programda, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, arama kurtarma ekipleri tarafından kurulan çadırları ziyaret ederek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda 17 Ağustos Marmara Depremi'nin acısı bir kez daha hatırlatılırken, deprem gerçeğine karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi vurgulandı.

'DEPREM DEĞİL DAYANIKSIZ VE ÇÜRÜK BİNALARIN ÖLDÜRÜR'

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de Marmara'da hayatın durduğunu belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, '17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de Marmara'da hayat durdu. İnsanlarımız bir anda asrın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bu büyük felakette 17 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bir daha böylesi acıları yaşamamak için deprem değil, dayanıksız ve çürük binaların öldürdüğünü unutmamalıyız. Bu nedenle depreme dirençli kentler inşa etmek, güvenli yapılaşmayı sağlamak hepimizin sorumluluğudur' dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin derinden üzdüğünü belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Recep Çohan ise, 'O gün her şey durdu. Depreme her an olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu gerçeği asla unutmamalıyız. Deprem değil, binalar öldürür. Yerel yönetimler olarak yapıların sağlam ve güvenli şekilde inşa edilmesini, kentlerin ise planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak hepimizin görevidir. Bunun yanı sıra halkımızı bilinçlendirmek ve deprem anında nasıl davranılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak da yerel yöneticilerin sorumlulukları arasındadır. Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böylesi büyük bir deprem yaşamayız' diye konuştu.