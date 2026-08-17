Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik önemli projelerinden Lokomotif Çocuk Köyü, bu kez çocukları ve ailelerini 'LokoAile Buluşmasında' bir araya getirdi. İzmit ve Gebze'de gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de birlikte keyifli vakit geçirerek unutulmaz anılar biriktirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Vatandaş, aile ve çocuk odaklı yatırımlarını kentin dört bir yanında kararlılıkla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşamdan spora, eğitimden kültüre, yeşil alanlardan ulaşım ve şehircilik hizmetlerine kadar her alanda yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçiriyor.

Çocukların güvenli ve nitelikli alanlarda büyümesini, ailelerin kent imkânlarından daha fazla yararlanmasını ve vatandaşların günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu hizmetlere kolaylıkla ulaşmasını hedefleyen Büyükşehir, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin Kocaeli'sine de yatırım yapıyor. Bu anlayışla hayata geçirilen parklar, sosyal tesisler, gençlik ve spor alanları, kültür merkezleri, eğitim destekleri ve doğayla buluşturan projeler sayesinde Kocaeli, her yaştan vatandaşın kendisini iyi hissedebileceği, ailece vakit geçirebileceği ve sosyal hayata aktif şekilde katılabileceği 'Mutlu Şehir' vizyonuyla gelişimini sürdürüyor.

İKİ GÜN BOYUNCA EĞLENCE DOLU BULUŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'LokoAile Buluşmaları', Seka Kamp Piknik Alanı ve Gebze Tatlıkuyu Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Lokomotif Çocuk Köyü; Doğu Kışla, Lotus ve Gebze'den çocuklar ile ailelerinin katıldığı programlarda minikleri bir araya getirdi. Çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlenirken, aileler de onların mutluluğuna ortak olarak keyifli anlar yaşadı.

Buluşmalarda aile yarışmaları, kukla gösterileri, karikatür etkinliği, balon gösterisi ve geleneksel çocuk oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler yer aldı. Çocuklar gün boyunca oyun ve gösterilerin tadını çıkarırken, aileler de etkinliklere eşlik ederek birlikte güzel anılar biriktirdi.

LOKOAİLE BULUŞMASI AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ

Yalnızca bir piknik organizasyonu olmanın ötesine geçen LokoAile Buluşması; çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin bir araya gelmesine, iletişimlerini güçlendirmeye ve birlikte kaliteli zaman geçirmeye imkân sağladı. Ailelerin de memnuniyetle karşıladığı buluşmalarda birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plana çıktı.