Ağrı Valiliği, Vali Önder Bozkurt başkanlığında yapılan asayiş değerlendirmeleri sonrasında 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen güvenlik, asayiş, narkotik, kaçakçılık, göç, trafik ve siber suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı Mayıs ayı boyunca il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların Jandarma, Emniyet ve Gümrük birimlerinin koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Vali Önder Bozkurt başkanlığında yürütülen değerlendirmeler kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen denetim, operasyon ve bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde aralıksız devam ettiği ifade edildi.

MAYIS AYINDA KAPSAMLI DENETİM VE OPERASYONLAR YAPILDI

Açıklanan verilere göre Mayıs ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 284 olay meydana gelirken, bu olayların yüzde 97,9'u aydınlatıldı. Mal varlığına karşı işlenen dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlarda ise 37 olay yaşandığı, bu olayların yüzde 94,9'unun aydınlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda 43 şahıs hakkında işlem yapılırken, yürütülen operasyonlarda 20 tabanca, 5 av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaçakçılık, organize suçlar ve tefecilikle mücadele kapsamında 48 operasyon gerçekleştirildiği, 65 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 9 operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 6 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 67 olaya müdahale edilirken, Jandarma, Emniyet ve Gümrük birimlerince yapılan operasyonlarda 287,6 kilogram metamfetamin, 29,3 kilogram afyon sakızı ve 3,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 30 siber olaya müdahale edildiği belirtilen açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda 10 hesabın terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde, 20 hesabın ise narkotik, kaçakçılık, asayiş ve diğer suçlarla bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi. Vatandaşlara yönelik siber güvenlik, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, dijital bağımlılık ve dijital oyunlar konularında bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Terörle mücadele kapsamında Mayıs ayında il genelinde terör örgütlerine yönelik 24 operasyon icra edildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise organizatörlere yönelik 22 operasyonda 29 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 7 şahıs tutuklandı ve 129 düzensiz göçmen yakalandı. Mobil göç araçlarıyla yapılan denetimlerde ayrıca 6 düzensiz göçmen tespit edilerek Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Trafik güvenliği kapsamında Mayıs ayında 73 bin 89 araç sorgulanırken, 25 bin 630 vatandaşa trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 6 bin 317 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Alınan tedbirlere rağmen Mayıs ayı içerisinde 84 trafik kazası meydana geldiği ve 144 vatandaşın yaralandığı açıklandı.

Okul güvenliği kapsamında ise 156 bakkal ve büfe, 44 internet kafe, 229 park ve bahçe ile 153 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 13 okul servisi aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ağrı Valiliği, okullar ve çevresinde öğrencilerin güvenli eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.