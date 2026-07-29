SASKİ, Sapanca'da yoğun yağışların içme suyu kalitesi üzerindeki etkisini en aza indirmek ve bölgenin artan su ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla yürüttüğü 3 bin 500 metrelik yeni isale hattı projesinde sona yaklaştı. Son bin metrelik bölümde çalışmalar aralıksız sürerken, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki 5 mahallenin içme suyu altyapısı da güçlendiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca'nın içme suyu altyapısını daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirecek yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Toplam 3 bin 500 metre uzunluğundaki yeni isale hattının büyük bölümü tamamlanırken, ekipler son bin metrelik kesimde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yeni depo, pompa ve basınç dengeleme sistemleri de devreye alınacak.

Üst kotlardaki 5 mahalleye kesintisiz su

Son aşamaya gelinen projeyle birlikte Hacımercan, Şükriye, Fevziye, Akçay ve Ünlüce mahallelerinin su temini Memnuniye Arıtma Tesisi üzerindeki yoğun kullanımdan bağımsız hale getirilecek. Böylece özellikle yaz aylarında artan tüketim nedeniyle üst kotlarda yaşanan basınç sorunları kesin çözüme kavuşturulacak.

Yağışların oluşturduğu bulanıklık riski azaltılacak

İnşa edilen yeni isale hattı yalnızca su iletim kapasitesini artırmakla kalmayacak, yoğun yağışların kaynak sularında oluşturduğu bulanıklığın bölgeye etkisini de en aza indirecek. Güçlendirilen iletim sistemi sayesinde kaliteli içme suyu, yeni depo ve pompa altyapısıyla daha kontrollü şekilde şebekeye ulaştırılacak.

'Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız'

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sapanca'da yürüttüğümüz 3 bin 500 metrelik isale hattı projesinde son 1 kilometrelik bölümde çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak üst kotlarda yer alan mahallelerimizin içme suyu altyapısını daha güçlü hale getiriyoruz. Yakın zamanda tamamlayacağımız kesintisiz içme suyu yatırımının hemen ardından ilçemizin farklı noktalarında projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.