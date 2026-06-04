Türk edebiyatının usta ismi Nazım Hikmet, Karabağlar Belediyesi'nin adını taşıyan Nazım Hikmet Parkı'nda şiirleri ve dizeleriyle anıldı.

İZMİR (İGFA) - Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşlerin sahne aldığı gecede Nazım Hikmet'in unutulmaz eserleri seslendirilirken, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Başkan Helil Kınay, Nazım Hikmet'in yalnızca bir şair değil; emeğin, özgürlüğün, adaletin ve umudun sesi olduğunu vurguladı. Kınay 'Bugün burada yalnızca bir şairi anmıyoruz. Onun dizelerinde yıllardır taşınan umudu, mücadeleyi ve vazgeçmemeyi de yeniden hatırlıyoruz. Her bir sözümüzde, her bir mücadelede mutlaka bir Nazım dizesi var. Çünkü o dizeler yalnızca şiir değil; hayatın, emeğin ve direnişin kendisi İçinden geçtiğimiz günlerde belki de en çok buna ihtiyacımız var' dedi.

Sanatın ve sanatçıların topluma nefes olduğunu belirten Başkan Kınay 'Bu ülke çok acılardan, çok yorgunluklardan geçti. Ama Nazımlar, Ahmet Arifler ve halk için söz söyleyen gerçek sanatçılar hiçbir zaman susmadı. Bugün burada söylenen her şarkı, her dize; geçmişe, bugüne ve geleceğe bir selamdır' diye konuştu.

ŞİİRLER VE EZGİLER EŞLİĞİNDE UNUTULMAZ GECE

Nazım Hikmet'in unutulmaz şiirlerinin müzikle buluştuğu gecede vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik etti. Etkinliğin sonunda Başkan Helil Kınay, geceye katkı sunan Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşlere ve katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.