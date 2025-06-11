Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon Pastırması’nın Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili almasını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Türkiye’nin AB’de tescilli 34. ürünü olan Afyon Pastırması, Avrupa sofralarında yerini alacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afyon Pastırması’nın Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını müjdeledi. Yumaklı, “Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, AB’den coğrafi işaret tescili alan 34. ürünümüz oldu. Afyonkarahisar’ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da aynı sevinci paylaşarak, coğrafi işaretli ürünlerin kadim kültürün, bereketli toprakların ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescili olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Anadolu’nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Kacır, paylaşımında Türkiye’nin AB’de tescilli diğer coğrafi işaretli ürünlerini de sıraladı:

1. Gaziantep Baklavası

2. Aydın İnciri

3. Malatya Kayısısı

4. Aydın Kestanesi

5. Milas Zeytinyağı

6. Bayramiç Beyazı

7. Taşköprü Sarımsağı

8. Giresun Tombul Fındığı

9. Antakya Künefesi

10. Suruç Narı

11. Çağlayancerit Cevizi

12. Gemlik Zeytini

13. Edremit Zeytinyağı

14. Milas Yağlı Zeytini

15. Ayaş Domatesi

16. Maraş Tarhanası

17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

18. Ezine Peyniri

19. Safranbolu Safranı

20. Aydın Memecik Zeytinyağı

21. Araban Sarımsağı

22. Osmaniye Yer Fıstığı

23. Bingöl Balı

24. Bursa Şeftalisi

25. Hüyük Çileği

26. Bursa Siyah İnciri

27. Söke Pamuğu

28. Manisa Mesir Macunu

29. Gaziantep Menengiç Kahvesi

30. Silifke Yoğurdu

31. Aydın Memecik Zeytini

32. Erzincan Tulum Peyniri

33. Aydın Çam Fıstığı

34. Afyon Pastırması

AFYON PASTIRMASI’NIN KÜRESEL BAŞARISI

Özgün lezzeti ve geleneksel üretim yöntemiyle Afyonkarahisar’ın mutfak kültürünün önemli bir parçası olan Afyon Pastırması, AB tescili ile uluslararası arenada tanınırlığı artarken, Türk mutfağının da tanıtımına ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.