İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müzisyen Ercan Saatçi, sessizliğini bozdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müzisyen Ercan Saatçi takipçilerne ilk mesajını paylaştı.

Yurtdışına çıkış yasağı bulunan Saatçi, "Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim" dedi.

Kendisinin çok iyi ve dimdik ayakta olduğunu belirten Saatçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ertelenen Maximum Uniq ile Çok Akustik konserde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.