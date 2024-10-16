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Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 59 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem uygularekn, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulandı. Ekipler, halkın da bu konuda duyarlı olmasını ve şüpheli durumlarını bildirmelerini istedi.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 farklı olayda 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, bu şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Eylül - 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlar neticesinde, uyuşturucu madde suçlarına yönelik önemli başarılar elde edildi. ADIYAMAN (İGFA)- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Şube Müdürlüğü ekplerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmaları sürüyor.