Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 Ocak 2025 tarihinde Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda,
• 5 gram kubar esrar,
• 4 gram bonzai,
• 3 gram skunk,
• 2 gram metamfetamin,
• 1 adet aparat ele geçirildi.
Operasyonlarda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: igf