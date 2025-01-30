Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da narkotik ekipleri denetimlerini “Cadı” ile gerçekleştirdi.

Ekipler, parklar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve metruk binalarda narkotik köpeği Cadı ile birlikte kontroller gerçekleştirdi.

Seyir halinde yapılan denetimlerde şüpheli kişiler üzerinde aramalar yapılırken, metruk binalar da detaylı şekilde incelendi.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırarak suçlulara göz açtırmazken, yetkililer, halkın güvenliği için bu tür uygulamaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ekipler ayrıca vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.