Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt, İzmir temsilcileriyle birlikte Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Dramalılar Köşkü’ndeki ziyarette yeni genç üyelere üyelik rozetleri törenle takılırken, Başkan Eşki ve eşi Beste Eşki de ADD Bornova Şubesi’nin üyesi olarak sürece destek verdi. Başkan Eşki, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen daha fazla genci dernek çatısı altında buluşturmak için çağrıda bulundu.

BOZKURT: “ATATÜRKÇÜ GENÇLİK TÜRKİYE’NİN GÜVENCESİDİR”

Gençlere rozetlerini takan ADD Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt, konuşmasında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sadece geçmişin değil, geleceğin de teminatı olduğunu vurguladı. Bozkurt şöyle konuştu:

“Bugün burada genç üyelerimizin coşkusunu görmek hepimizi umutlandırdı. Atatürk’ün fikirlerini, laikliği, bilimi ve çağdaşlığı savunan gençlerle yol yürümek Türkiye’ye olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Başkanımız Ömer Eşki’ye ve değerli eşi Beste Hanım’a da üyelikleri ve duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Atatürkçü duruş bu toprakların ışığıdır.”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ADD’nin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda Cumhuriyet değerlerinin savunulduğu bir fikriyat merkezi olduğunu belirterek, “Gençleri bu çatı altında buluşturmak boynumuzun borcu. Bugün burada rozetlerini gururla taşıyan genç arkadaşlarımız, geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa edecek” ifadelerini kullandı.