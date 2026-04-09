Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi, her yıl geleneksel hale getirdiği anlamlı ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı topraklara düzenlenen gezide, Keşanlılar Çanakkale Ruhu'nu yerinde yaşama fırsatı buldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ADD Keşan Şubesi, Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımada Şehitlikleri'ne günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başta öğrenciler olmak üzere yoğun bir katılımın gözlendiği gezide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destansı mücadelesi yerinde yad edildi.

Çanakkale Zaferi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonla, Keşanlı vatandaşlar ve gençler tarihe yolculuk yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünün yazıldığı Gelibolu Yarımadası'ndaki anıları yerinde görmek ve milli bilinci tazelemek amacıyla gerçekleştirilen gezi oldukça verimli geçti.

Özellikle lise ve yüksekokul öğrencilerinin katılımına öncelik verilen programda, uzman rehberler eşliğinde Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Anafartalar gibi kritik noktalar ziyaret edildi. Katılımcılar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını ve kahraman Mehmetçiklerin fedakarlıklarını dinlerken duygusal anlar yaşadı.

BAŞKAN ÖZCAN'A TEŞEKKÜR

ADD Keşan Şube Yönetimi, ziyaretin ardından yayımladığı mesajda destek verenlere teşekkür ederek, 'Tarihi Yarımada ziyaretimize katılan tüm Atatürkçü dostlarımıza, araç temininde desteğini esirgemeyen Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' mesajını verdi.