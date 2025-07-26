Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, şiddete karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddetsiz bir toplumun inşasına katkı sunmak amacıyla, Adasan/Yaaz Factory çalışanlarına yönelik önemli bir eğitim programı düzenledi.ADANA (İGFA)- “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlıklı eğitim, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı alanında uzman sosyologlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından verildi. Eğitim üç ayrı oturum şeklinde planlandı ve toplamda 100 personelin aktif katılımıyla gerçekleştirildi.

EĞİTİM KONULARI

Eğitim interaktif bir şekilde yürütüldü. Katılımcıların soru ve katkılarıyla zenginleşen oturumlarda şu başlıklara odaklanıldı:

“Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları Arasındaki Farklar,

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Kadına Yönelik Şiddet Arasındaki İlişki,

Kadına Yönelik Şiddetin Türleri (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel vs.) Ve Bu Şiddetin Bireysel ve Toplumsal Etkileri,

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetten Korunma Yolları,

Şiddet Mağdurlarının Başvurabileceği Yasal, Kurumsal ve Psikososyal Destek Mekanizmaları.”

KADINLARIN HER TÜRLÜ ŞİDDETTEN KORUNMASI İÇİN

Eğitim programı sayesinde katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair temel bilgi düzeylerini geliştirmenin yanı sıra, iş yerinde ve özel yaşamlarında şiddeti tanıma, müdahale etme ve ilgili kurumlara yönlendirme konularında farkındalık kazandı. Adana Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel insan hakkı olarak görmeye devam etmekte ve kadınların her türlü şiddetten korunması yönündeki çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.