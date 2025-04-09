Adana Yüreğir’de bir döner işletmesinde, sosyal medya görüntüleri üzerine yapılan denetimde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Yüreğir İlçe Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan koşullar dolayısıyla işletmeciye idari işlem uyguladı.ADANA (İGFA) - Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir döner işletmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Müdürlüğü Kontrol Görevlisi ekipleri, işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, denetimlerde gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyum kontrol edildi. Denetimlerde, kanatlı döner üretimi yapan işletmelerin hammadde temininden son ürüne kadar tüm aşamalarda izlenebilirlik kayıtlarını tutması, mikrobiyolojik risklere karşı üretim yapması ve hijyen gerekliliklerine uyması gerektiği vurgulandı.

Pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72 °C’ye ulaşması, çiğ et ilavesi yapılmaması, dönerin raf ömrünün 12 saati geçmemesi ve artan ürünlerin tekrar kullanılmaması gibi kurallara dikkat çekilen incelemeler sonucunda, işletmenin hijyenik olmayan koşullarda faaliyet gösterdiği tespit edildi ve işletmeciye yasa gereği idari işlem uygulandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.