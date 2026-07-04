Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYOTED tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni'nde Büyükşehir Belediyesi adına üç ayrı ödül aldı. Turizm alanındaki yatırımların karşılığını aldıklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel, gastronomik ve tarihi değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni'ne katılarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına verilen üç anlamlı ödülü teslim aldı.

Turizm sektörünün kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren gecede Büyükşehir Belediyesi; Onur Ödülü, Jüri Ödülü ile Mutfak Sanatları Merkezi'nin layık görüldüğü Yılın Restoran Markası Ödülü olmak üzere üç ayrı kategoride ödüle değer görüldü.

Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, şehir protokolü ile turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

Programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, elde edilen ödüllerin bu gayretlerin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, 'Kayseri'mizin turizm potansiyelini daha da ileriye taşıyacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz. Bu başarıya katkı sunan tüm paydaşlarımızı ve organizasyonda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum' dedi.

Soğanlı Ablaları Geceye Damga Vurdu

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise 'Yılın Yerel Turizm Elçileri' seçilen Soğanlı Ablaları oldu. Yeşilhisarlı kadınlarla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç arasında sahnede yaşanan samimi diyaloglar salondan büyük alkış alırken, renkli görüntüler programa sıcak bir atmosfer kattı. Yerel kültürün en güçlü temsilcileri arasında gösterilen Soğanlı Ablaları, Kayseri'nin tanıtımına sundukları katkılar nedeniyle büyük takdir topladı.

Turizmde altyapıdan tanıtıma, kültürel mirastan gastronomiye kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerle dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aldığı bu üç ödülle şehrin turizm vizyonunu güçlendiren çalışmalarını bir kez daha tescillemiş oldu. Başkan Büyükkılıç da Kayseri'yi Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmek için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan Kayseri Turizm Ödülleri dolayısıyla kente gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da program kapsamında Başkan Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek ile bir araya geldi. Kayseri Valiliği'nde gerçekleşen buluşmada Kayseri'nin kültür, sanat ve turizm alanındaki potansiyeli değerlendirilirken, şehrin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın daha etkin tanıtılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Mutfağına Tam Not

Ayrıca, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı, Kayseri'nin geleneksel lezzetlerini vatandaşlarla buluşturan Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırladı. Merkezde Kayseri mutfağının asırlara dayanan zengin gastronomi kültürünü tanıtan Büyükkılıç, birbirinden özel yöresel tatlar hakkında bilgi verdi.

Kayseri mutfağının zenginliğinden ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin konseptinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Tamer Karadağlı ise merkezin hem gastronomi turizmine hem de şehrin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.