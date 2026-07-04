Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan Köyümüz Atölye'de 'Köy Şenliği' düzenlendi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının da destek verdiği etkinlik, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Şenliğe; Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katılarak üretici kadınların stantlarını gezdi. Kadınlarla sohbet eden Seçer, el emeği ürünlerden alışveriş yaparak kadın girişimcilere destek verdi. Şenlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Çocuk Zumba gösterisi ve sahne etkinlikleri miniklere keyifli anlar yaşatırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları ekibi de vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Büyükşehir ile Hamzabeyli'ye şenlik geldi

Gün boyunca alanda kurulan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Akıl ve zeka oyunları, serbest boyama, yüz boyama ve çömlek atölyeleri yoğun ilgi görürken, MESKİ tarafından kurulan stantta ise çocuklara su tasarrufunun önemi uygulamalı olarak anlatıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen güneş gözlem etkinliği ise özellikle çocukların dikkatini çekti. Katılımcılar teleskoplarla güneşi gözlemleme fırsatı bulurken, doğa ve çevre bilinci konusunda da bilgilendirildi. Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker ikramı yapılırken, aileler de hem alışveriş yapmanın hem de kültürel ve sosyal etkinliklere katılmanın keyfini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen köy şenliği, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Büyükşehir'in Köy Şenlikleri farklı kırsal mahallelerde düzenlenmeye devam edecek.

Dokucu: 'Hamzabeyli Köyümüz Atölyesi ile amacımız, kadınların kendi becerileri ile gelir elde etmeleri'

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de düzenlenen Köy Şenliği'nin kadınlar için hem sosyalleşme hem de ürünlerini satma fırsatı sunduğunu söyledi. Dokucu, kadınlara yönelik üretim faaliyetleri için Hamzabeyli Köyümüz Atölyesi'nde çeşitli atölyeler düzenlediklerini kaydederek, 'Kadınlara koordinasyon sağlamaları ve kendi talepleri doğrultusunda üretime hazırlanmaları için hem başlangıçta hem de süreç içinde çeşitli eğitimler verdik. Ardından, profesyonel ve hijyenik koşullarda üretim yapabilecekleri alanlar ile ürünlerini satabilecekleri noktalar oluşturduk' diyerek, atölyelerin çalışma prensibinden söz etti. Atölye çalışmalarının oldukça iyi gittiğini ve herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Dokucu, 'Atölyelerimizde kadınların en çok mutlu oldukları konu, bir ürün satmaktan ziyade sosyalleşmiş olmak. Köylerine gelen yeni insanlarla tanışıyorlar. Kadınlar, her ne kadar kendi köyleri de olsa tatile gitmiş gibi hissettiklerini söylüyorlar. Biz de bunları duymaktan mutlu oluyoruz. Amacımız da kadınların kendi becerileri ile gelir elde etmeleri yönündeydi. Burası insanlarımızın da çok ihtiyaç duyduğu bir yer. Vatandaşlar, sosyal medyadan uzak kalıp, dağların eteğinde, geleneksel yiyeceklere ve sağlıklı ürünlere ulaşabiliyor. Başkanımızın bu çalışması da yine çok ilgi gördü, mutluyuz' dedi.

Girişimci kadınlar stantlarda ürünlerini sergiledi

Hamzabeyli Köy Şenliği'ndeki stantlarda limonata ve karsambaç ile yer alan girişimcilerden Sevim Sarp, son iki yıldır sosyal medyada tanınır olduğunu ve içerik ürettiğini anlattı. Sarp, 'Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok destekleyici. Özellikle kadın girişimcilere destekleri inanılmaz güzel. Benim için çok güzel oluyor. Stantlarda yer alıyorum. İnsanlarla iç içe olmak, ürünlerimi burada gösterebilmek çok keyifli. Belediyenin desteği gerçekten sonsuz. Bu imkan hem gelen ziyaretçiler hem de stant kuranlar için gerçekten bulunmaz bir nimet. Çok keyifli, çok mutluyum' dedi.

Üretici kadın stantlarında yer alan Merve Demir de memnuniyetini dile getirerek, 'Ben ilk defa katılıyorum böyle bir etkinliğe. Gayet güzel. Kadınlara böyle bir imkan sunduğu için gerçekten Mersin Büyükşehir'e teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin özellikle kadın girişimcilere büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Meral Seçer Hanımefendi de stantlarımızı gezerek bizlere katkıda bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz' dedi.

Stantlarda yer alan Sema Kıratlı da evden üretim yapan kadın girişimcilerden. Kıratlı, 'Belediyenin organizasyonunda ilk kez stant açıyorum. Belediyenin kadın girişimcilere olan desteğini bildiğim için ben de başvurdum. Hemen dönüş yaptılar. Daha önce birçok STK'nın stantlarında yer aldım ama bu kadar ilgili, bu kadar her şeyi kolaylaştıran ve bu kadar dolu dolu, güzel, keyifli geçen bir etkinliğe ilk kez rastlıyorum. Çok keyifli, birçok insanla tanışma fırsatım oldu, birçok girişimcinin yolculuğunu dinlemiş oldum' dedi. Kıratlı, bundan sonraki stantlarda da Büyükşehir'in kendisini destekleyeceğini hissettiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, 'Sayın Vahap Seçer'in eşi Meral Hanım da stantlarımızı gezdi ve gerçekten çok ilgiliydi. Özellikle doğal üretime karşı kooperatifin desteğini de biliyoruz. Çok teşekkür ederim' sözlerine yer verdi.