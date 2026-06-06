Adana Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından yerel yönetimlere verilen Avrupa İyi Yönetişim Mükemmelliği Markası (European Label of Governance Excellence - ELoGE) ödülünü ikinci kez almaya hak kazandı.

ADANA (İGFA9 - Yerel yönetimlerde demokrasi, şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve etkin kamu yönetimi ilkelerinin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla verilen ELoGE, Avrupa Konseyi'nin yerel yönetişim alanındaki en prestijli programlarından biri olarak kabul ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kez bu ödüle layık görülmesi, belediyenin iyi yönetişim ilkelerini kurumsal bir kültür haline getirdiğinin ve sürdürülebilir biçimde uyguladığının uluslararası düzeyde tescili niteliği taşıyor.

Ödülü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Türkan Eşli'ye takdim etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışını güçlendiren uygulamaları, vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını teşvik eden mekanizmaları, şeffaf ve hesap verebilir yönetim yaklaşımı ile kamu hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaları sayesinde bu başarıya yeniden ulaştı.

Belediye; stratejik planlama süreçlerinde yürüttüğü katılımcı çalışmalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerle geliştirdiği iş birlikleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı, dijitalleşme uygulamaları ve kurumsal yönetim kapasitesini güçlendiren çalışmalarıyla ELoGE kriterlerini başarıyla karşılayarak Avrupa standartlarında bir yerel yönetim modeli ortaya koydu.