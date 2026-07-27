'Balıkesir'de bozuk yol kalmayacak.' düsturuyla hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda yol yapım çalışmaları devam ediyor. Altıeylül ilçesine bağlı Orhanlı ve Çiftlikköy kırsal mahalleleri arasında bulunan deformasyona uğramış 1,6 kilometrelik yolda, Büyükşehir ekipleri tarafından sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Kentin dört bir yanında yol, yapım, bakım ve onarımlarını yaparak ulaşımı konforlu ve güvenli hale getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesine bağlı Orhanlı ve Çiftlikköy kırsal mahalleleri arasında bulunan yolun sathi kaplamasını hızlı bir şekilde tamamladı.

Deformasyona uğrayan 1,6 kilometrelik yol, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların hizmetine açıldı.

MUHTARDAN BAŞKAN AKIN'A TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftlikköy Mahallesi Muhtarı Ali Yıldırım 'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın talimatıyla yolumuz yapıldı. Kendisine ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi iletiyorum.' ifadelerine yer verdi.