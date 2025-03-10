Doğayı koruma bilinci ve kültürel mirası yaşatma vurgusuyla düzenlenen Adalar Mimoza Festivali'nin kapanışı muhteşem konserlerle yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, "Mimofest'i önümüzdeki yıllarda daha katılımcı, daha güçlü ve daha da coşkulu gerçekleştireceğiz.”dedi. Adaların baharı müjdeleyen doğal mirası mimozalar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan, etkinlikler kapsamında toplantılara, konserlere, atölyelere yer verilen altı günlük festival boyunca yüze yakın Adalı kadının mimoza temalı el emeği ürünleri, dört adada farklı noktalarda satışa sunuldu ve çok önemli miktarda ekonomik fayda elde edildi. Adalar'ın sahipsiz hayvan barınağı yararına satış yapılan bir standa da hayvanların iki aylık mama ihtiyaçları karşılandı.



Adalar Belediyesi, Adalar Müzesi, Adalar Kent Konseyi ve Adalar'ın ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen Adalar Mimoza Festivali “Mimofest”, 4-9 Mart 2025 tarihlerinde Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da gerçekleşti.

Adalar'ın doğa mirası mimozasını korumak, bilinçle geleceğe taşımak ve tahribata yol açan kesimlere karşı farkındalık yaratma amacı ile düzenlenen Mimofest'e, Adalılar kadar, İstanbullular ve turistler de büyük ilgi gösterdi. Bir hafta süren festival boyunca Ada sokaklarına tatlı bir heyecan hakimdi. Mimoza turları, sergiler, uzmanların katıldığı sunumlar, çocuk ve yetişkin atölyeleri, aralarında dört adaya dağılmış sokak müzisyenlerinin de yer aldığı konserlerle dolu programlara yetişme telaşı vardı.

Adalar'ın çiçekçilik geçmişine bir saygı duruşu niteliğinde olan festivale katılanlar, taptaze mimoza kokuları eşliğinde, önemli uzmanlardan bilgiler alırken, adalı kadınların hakim oldukları standlarda mimoza temalı el sanatı ürünleri inceleme, satın alma, eşsiz hikayeler dinleme, atölyelere katılma ve baharın gelişini benzersiz güzelliğiyle yaşama imkanı buldu. Turlar ve mimoza bahçeleri gezilerine Adalar Vakfı Başkanı Ali Erkurt ile Vakıf Eski Başkanı Halim Bulutoğlu rehberlik yaptı. Oldukça kalabalık ve keyifli geçen geziler festival boyunca sürdü.

“Mimoza” Ve “Kadın” Teması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk getirilen festivalde "mimoza" ve "kadın" teması ahenkle buluştu. Adalar Müzesi, Doç. Dr. Seda Yavuz'un “Kadın, Dayanışma, Direniş: Sanatta Mimoza Temsilleri” başlıklı sunuma ev sahipliği yaptı. Burgazada Gönüllü Evi'nin “Adalı Kadınlar Resim Sergisi” de kadın temalı etkinlikler arasında yer aldı. Üreticilerinin yüzde 90'ının kadın olduğu Mimofest atölyelerini ve stantlarını ziyaret eden Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, festivale katkı sunan tüm kadınlara teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

