Ege Bölgesi’nden sınırları aşan Söke pamuğu, Avrupa Birliği'nde tescillenen ilk pamuk ürünü olarak tarihe geçti. Türkiye, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü’nde Söke Pamuğunun başarısını kutluyor.AYDIN (İGFA) - Dünya Pamuk Günü 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde Better Cotton Saha Gezisi etkinliği ile geniş katılımlı olarak Söke’de gerçekleşecek.

Çiftçiler ve sektör temsilcilerinin katıldığı iki günlük saha gezisi sırasında, Türkiye'de pamuk üretimi, çırçırlama, pamuk tedarik zinciri faaliyetleri ve Better Cotton Standard System uygulaması yerinde görülecek.

Dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 84'ünün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilk on ülke tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye, 2023/24 sezonunda dünya pamuk üretiminde 7’inci sırada yer alıyor. AB pazarındaki payımız özellikle organik ve sürdürülebilir üretim projeleriyle daha da artıyor. Türkiye'nin pamuk ambarı ve kaliteli pamuk üretimi ile tanınan Söke Ovamızda iyi pamuk uygulamaları ile üretim yapılıyor. Coğrafi işaret tescili, ürünün uluslararası pazar değerini artırır ve tescilli ürün premium kalite/birinci sınıftır. Söke pamuğundan elde edilen ipliklerin inceliği ve dayanıklılığı, kendine özgü özellikleri, lif uzunluğu, yumuşaklığı, yüksek kalitesi ve üretim süreçleri ile “Beyaz Altın” olarak da anılan Söke pamuğumuz, Avrupa Birliği’nde tescillenen 27. coğrafi işaretimiz oldu. Söke Ticaret Borsası başta olmak üzere pamuğa gönül veren tüm üreticilerimizi ve emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Söke Pamuğumuza aldığımız bu tescil daha fazla katma değer yaratacaktır.” dedi.

TÜRK PAMUĞU “GMO FREE TURKİSH COTTON” İLE MARKALAŞTI

Türkiye’nin GDO’suz pamuk üreten nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizen Başkan Eskinazi, dünyada GDO’suz pamuk üreten ülkelerin sadece Türkiye, Yunanistan ve İspanya’dan oluştuğunu açıkladı.

“Bölgemizde organik pamuk üretimi, better cotton, rejeneratif pamuk gibi sürdürülebilir pamuk üretimi yoğun bir şekilde yapılıyor. Organik pamuk üretiminde Hindistan’dan sonra dünyanın ikinci en fazla üretim yapan ülkesi konumundayız. Önemli bir nokta da Türkiye’de üretilen pamuğun tamamının GDO’suz pamuk olması. “GMO FREE Turkish Cotton” ibaresi ile tescili alınan markamız, tüm sektörün kullanımına hazır hale geldi. “GMO FREE Turkish Cotton” Türk tekstil sektörüne ayrıcalıklı bir marka yaratarak Türk pamuk üretimine dünyada önemli bir statü sağladı. Sürdürülebilir pamuk üretimi ile ilgili projelerimizi ve dijital tarım projelerimizi sürdürüyoruz. "Better Cotton Initiative" gibi küresel girişimlerle işbirliği yapılarak Türk pamuğunun sürdürülebilirliğini ön plana çıkarıyoruz.”