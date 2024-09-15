Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykent toptancı halinde faaliyet gösteren Garadereli Tarım ve GRD Group Export yönetim kurulu üyesi Abidin Can Karakuş ve Eczacı Büşra Erüst Finike Presa Di Finica Hotel’de düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Finike'deki Abidin Can Karakuş ile Büşra Erüst çiftinin düğününe Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, MHP Kumluca İlçe Başkanı Ömer Tekin, Ülkü Ocakları Başkanı Samet Atalay, KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, KUTSO Yönetim kurulu üyesi Fatih Karakuş, sanatçı Davut Güloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi kıydı. Onur konuğu Davut Güloğlu konseri ile misafirlerin hoşça vakit geçirdiği düğünde Çiftin Aileleri davetliler ile yakından ilgilendi.