Amerika'da 33 yıldır akademik kariyerine devam eden ve son 6 yıldır NJIT İşletme Fakültesi’nin dekanlığını yürüten Prof. Dr. Oya Tükel, Türk öğrenciler için altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Tükel, Amerika’daki eğitim fırsatlarını, NJIT-İTÜ anlaşmasını ve doğru üniversite seçiminin püf noktalarını anlattı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nde akademik kariyerini sürdüren sayılı Türk akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Oya Tükel, son 6 yıldır ülkenin saygın teknik üniversitelerinden New Jersey Institute of Technology (NJIT)’nin İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor.



Prof. Dr. Tükel, Türk öğrencilerin Amerika’da eğitim alırken dikkat etmeleri gereken noktaları, NJIT’nin sunduğu avantajları ve teknik eğitimin küresel iş gücündeki önemini samimi şekilde anlattı.

"POPÜLER DEĞİL, SİZE UYGUN ÜNİVERSİTEYİ SEÇİN"

New Jersey Institute of Technology (NJIT) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Tükel, Türk öğrencilerin kişisel hedeflere uygun üniversite seçmesi gerektiğini vurguladı.

NJIT ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki çifte diploma programının, öğrencilerin iki yıl İTÜ’de, iki yıl NJIT’de eğitim alarak her iki üniversiteden mühendislik diploması almasını sağladığını belirten Tükel, programın maliyet avantajı ve ABD’deki iş fırsatlarına erişim sunduğunu ifade ederken, NJIT’nin STEM onaylı yüksek lisans programlarının yabancı öğrencilere 3 yıl çalışma izni, burslu doktora programlarının ise ücretsiz eğitim imkanı sunduğunu kaydetti.

“Üniversitenin ismine değil, bölüm kalitesine ve mezuniyet sonrası fırsatlara odaklanın” diyen Prof. Dr. Oya Tükel, NJIT mezunlarının Microsoft, PayPal gibi şirketlerde çalıştığını belirtti.

Türk öğrencilerin matematik ve bilimde başarılı olduğunu, kampüste liderlik rolleri üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Tükel, küçük sınıfların ve şehir merkezine yakın kampüsün staj ve iş bulmada avantaj sağladığını sözlerine ekledi.