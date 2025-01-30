ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Reagan Washington Ulusal Havaalanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.ANKARA (İGFA) - ABD'de başkent Washington yakınlarında 64 kişinin olduğu yolcu uçağı ile ABD Ordusuna ait bir Black Hawk askeri helikopter havada çarpıştı.

Açıklama FAA'dan yazılı olarak geldi.

FAA'nın açıklamasında, "PSA Airlines Bombardier CRJ700 bölgesel jeti, Reagan Washington Ulusal Havaalanı'ndaki 33. Pist'e yaklaşırken yerel saatle akşam 9 civarında bir Sikorsky H-60 ​​helikopteriyle havada çarpıştı. PSA, American Airlines için 5342 sefer sayılı uçuşla uçuyordu. Wichita, Kansas'tan kalkmıştı. FAA ve NTSB araştıracak. NTSB soruşturmayı yönetecek. Bilgiler geldikçe güncellemeler sağlayacağız" ifadeleri yer aldı