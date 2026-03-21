Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Türkiye'de bir ilke daha imza attı. ABB ile Ankara Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle hayata geçirilen 'Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi' için başvurular devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Başkentli üreticiler, 1 Nisan 2026 tarihine kadar https://baskenttarim.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Hem üreticiye hem de veteriner hekimlere yarayacak projeden 1-20 büyükbaş veya 1-200 küçükbaş hayvanı olan vatandaşlar yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsaldaki üreticinin yüzünü güldürecek yeni bir projeye daha imza attı. Türkiye'de bir ilk olan 'Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi' kapsamında, küçük aile işletmelerinin veteriner giderlerinin bir kısmı Büyükşehir tarafından karşılanacak. Başvuruların 1 Nisan 2026'ya kadar süreceği projeden, 1-20 büyükbaş veya 1-200 küçükbaş hayvanı olan tüm üreticiler yararlanabilecek.

Ankara Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, hayvan yetiştiricileri, serbest veteriner hekimlerden aldıkları, suni tohumlama, aşı, ilaç, ilaçlı tedavi ve cerrahi müdahale gibi hizmetlerin bedelinin bir kısmını, Başkent Kartlarına yüklenecek destek ile ödeyebilecek. Destek ödemeleri yılda iki defa yapılacak.

KARAKUŞ: 'AMACIMIZ ÜRETİMİ DEVAM ETTİRMEK'

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş, şunları söyledi: 'İlçelerde bulunan serbest veteriner hekimler tarafından yetiştiricilerimizin almış olduğu aşı, ilaçlı tedavi, ilaç, suni tohumlama gibi hizmetlerin bedellerinin belirli bir kısmını Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak karşılıyoruz. Yılda iki defa yetiştiricilerin Başkent Kartlarına ödeme yapacağız. Yetiştiriciler, veteriner hekimden hizmetini aldıktan sonra, Başkent Kartlarından çekimlerini gerçekleştirecekler. Amacımız; üretimin devam etmesi, üretime katkıda bulunmak ve yetiştiricilerin daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak.'