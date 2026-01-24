Alışveriş merkezlerinin çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kentpark ve Cepa AVM'lerinin ardından Mevlana Bulvarı üzerindeki ANKAmall AVM'nin önünde trafik düzenleme çalışmalarına başladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hâle getirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelindeki alışveriş merkezlerinin önlerinde oluşan yoğun trafiğin önlenmesi için harekete geçen ABB, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) üzerinde bulunan Kentpark ve Cepa AVM'lerinin ardından Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) üzerindeki ANKAmall AVM önünde de trafik düzenleme çalışmalarına başladı.

KÖPRÜ BİTİMİNDEN AVM'YE GİRİŞ KAPATILDI

Çalışmalar kapsamında; ANKAmall AVM önünde kent genelindeki birçok noktada uygulamaya konan 'delinatör ve stoper uygulaması' ile trafik düzenlemesi gerçekleştirildi. Mevlana Bulvarı köprü bitiminde bulunan şerit ayırıcı delinatörler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü girişi yönüne doğru uzatıldı ve köprü bitiminden sağa dönüş engellenerek AVM'ye girişler kapatıldı.

'ANKAMALL ÖNÜNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI'

Ankara genelinde trafik düzenlemelerine devam ettiklerini belirten ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Barış Van, 'Özellikle ana arterler üzerinde bulunan AVM'lerin giriş-çıkış noktalarında, kavşak katılımları ile ayrımlarında, köprü başlangıç ile bitiş noktalarında sürücülerin usulsüz şerit değiştirmelerini ve kaynak diye tabir ettiğimiz hareketleri yapmalarını engellemek adına yol ayırıcı delinatörlerle düzenlemeler yapmaktayız' dedi.

Örnek olarak ilk uygulamaların Kentpark ve Cepa AVM'leri önünde yapıldığı kaydeden Van, şöyle devam etti:

'Şu an ANKAmall AVM önünde yaklaşık 100 metre uzunluğunda delinatör imalatımızı tamamladık. Bu şekilde AVM'ye giriş-çıkış yapan araçlar ile ana yol üzerinde seyreden araçların birbirinden ayrılması sağlandı. Ayrıca bu noktada yol genişletme çalışmaları da mevsim şartları doğrultusunda yapılacak. Sonuç olarak ana yol trafik akış hızı artmış olacak.'