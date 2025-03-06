Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Avrupa Birliği Enerji Dönüşümü Projesi heyetini ağırladıKONYA (İGFA) - Karatay’da çevre dostu projelerin hayata geçirilmesine yönelik yeni fırsatların ele alındığı önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bu kapsamda Avrupa Birliği Enerji Dönüşümü Projesi heyetini ağırladı. AB4 Enerji Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, enerji verimliliği, iklim eylemleri ve finansman modelleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Karatay Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AB4 Enerji Dönüşüm Projesi, Proje Ekip Lideri Daiva Matonıenė, Uluslararası Teknik Uzman Valius Serbenta, Uluslararası Finans Uzmanı Gvidas Dargužas, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, üniversite temsilcileri, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ve Dış İlişkiler Müdürlüğü katıldı.

HEYET YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

AB4 Enerji Dönüşüm Projesi kapsamında enerji verimliliği, iklim eylemleri ve finansman modellerinin ele alındığı toplantıda Proje Ekip Lideri Daiva Matonienė, SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı) çerçevesinde iklim eylemleri için yol haritasını anlatarak, mevcut finansal modeller ile AB ve uluslararası fon kaynaklarına dair bilgi verdi.

Uluslararası Teknik Uzman Valius Serbenta, Karatay Eğitim Binaları Projesi’nin teknik detaylarını aktararak, enerji verimliliği uygulamaları, yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonu ve sürdürülebilir bina tasarımı konularında değerlendirmelerde bulundu. Projenin pilot uygulama olarak bölgesel etkisine dikkat çekti.

Uluslararası Finans Uzmanı Gvidas Dargužas ise alternatif finansman mekanizmaları hakkında sunum gerçekleştirdi. Kamu-özel sektör ortaklıkları (PPP), topluluk temelli finansman modelleri (kitle fonlaması, yeşil tahviller), bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği süreçleri ile yeşil finans ve karbon piyasaları üzerine bilgiler paylaştı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sürdürülebilir enerji projelerinin Karatay için büyük önem taşıdığını söyledi.

AB4 Enerji Dönüşüm Projesi, Proje Ekip Lideri Daiva Matonienė ise toplantıda yaptığı değerlendirmede, Karatay’ın çevre dostu projeler geliştirme konusundaki çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Matonienė, “Finansal kaynak sağlama yöntemi ile belediyelerin sürdürülebilir enerji projelerini hayata geçirme süreçlerini hızlandırmaları mümkün. Karatay Belediyesi’nin bu alandaki çalışmaları örnek teşkil ediyor. Karatay Belediyesi’nin çevre dostu projelerde öncü olacağına ve sadece Türkiye’de değil, yeşil ve sürdürülebilir enerji finansmanı konusunda bütün dünyada örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Karatay Belediyesi’ne bu anlamlı çalışmaları için teşekkür ederiz” dedi.