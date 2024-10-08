Ticaret Bakanlığı'nın Faaliyet İlleri İstatistikleri'ne göre 2024 Yılı Ocak-Eylül döneminde 55 ilde ihracat arttı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2024 Yılı Eylül Ayında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Faaliyet İlleri bazında ihracatta ilk 5'i paylaştı.

İstanbul yüzde 11,6 azalış ve 4 milyar 746 milyon dolarla birinci sırada olurken, Kocaeli yüzde 12,8 artış ve 2 milyar 906 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 25,5 azalış ve 1 milyar 627 milyon dolarla üçüncü sırada,

Bursa yüzde 6,0 artış ve 1 milyar 500 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 8,7 artış ve 1 milyar 140 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.



Ayrıca 2024 Yılı Eylül Ayında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Faaliyet İlleri Bazında İhracatta en fazla artış incelendiğinde ise yine başı 330 milyon dolarlık artışla Kocaeli çekti. Kocaeli'ni; Sakarya 146 milyon dolarlık artışla ikinci il, Tekirdağ 92 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Çorum 87 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Bursa ise 85 milyon dolarlık artışla beşinci il olarak izledi.

Bakanlıktan yapılan değerlendirmede yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejileri ile ihracatı artırmak üzere çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedilerek, "Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" mesajı verildi.