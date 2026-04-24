Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8'inci Kayseri Kitap Fuarı'nda rekor hedefini vurgularken, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini bir kez daha duyurarak, kentin uluslararası vizyonunun güçlendiğini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun katılımla devam eden, TBMM'nin 106. Kuruluş Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tıklım tıklım dolan 8'inci Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabın yer aldığı fuarda büyük ilgi olduğunu belirten Büyükkılıç, 'Şu ana kadar 500 bine yakın ziyaretçiyi ağırladık. Daha önce 1 milyonun üzerinde olan rekorumuzu bu yıl da aşacağımıza inanıyoruz' dedi.

'Ulaşımı Bizden, Okuması Sizden' Çağrısı

23 Nisan dolayısıyla çocukların bayramını kutlayan Başkan Büyükkılıç, özellikle gençleri ve aileleri fuara davet ederek, 'Ulaşımı bizden, okuması sizden diyoruz. Hafta sonu dâhil tüm hemşehrilerimizi, çocuklarıyla birlikte fuarımıza bekliyoruz. Sürpriz hediyelerimiz ve etkinliklerimizle dolu bir organizasyon hazırladık' ifadelerini kullandı.

2029 Dünya Spor Başkenti Hedefi

Kayseri'nin uluslararası vizyonuna dikkat çeken Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. 'Önemli çalışmalarımızdan birisine daha imza atıyoruz. Geçen hafta 2029 yılı için Dünya Spor Başkenti olması yolunda gayretlerimizi sürdürürken, inşallah yaklaşık 10 gün içerisinde sonuçlanacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oldu

Kayseri'nin 2027 yılı Türksoy Kültür Başkenti ilan edildiğini de hatırlatan Büyükkılıç, '2027 yılı Türksoy Kültür Başkenti müjdesini dün bizlere veren Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum' dedi.

Bu önemli ünvanın şehrin kültürel gücünü uluslararası alana taşıyacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, sürece katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a, milletvekillerine, STK'lara, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kayseri'nin Kültürel Vizyonu Güçleniyor

Kadim geçmişiyle öne çıkan Kayseri'nin, Türk dünyasıyla kültürel bağlarını daha da güçlendireceğini belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Amacımız Türk kültürünü daha ileri taşıyarak, 6 bin yıllık kadim medeniyetler şehri olan Kayseri'mizin zengin kültürüyle Türk cumhuriyetlerimizi buluşturmaktır. Turizmde, gastronomide, diğer alanlardaki çalışmalarımızı onlarla paylaşacak anlayış içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşıyacağız. Türk cumhuriyetlerimizle buluşacağız. Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin de gözlemci olmaktan çıkıp kalıcı olması yönünde çalışmaların da yapılacağına inanıyorum. Karar verici TÜRKSOY komisyonumuzun değerli üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum.'

Fuarda Çocuklara Özel İlgi

Açıklamalarının ardından, fuar alanındaki stantları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, yayınevi temsilcilerine kolaylıklar dileyerek çocuklarla yakından ilgilendi. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında KAYMEK standında düzenlenen yarışmalara katılan çocuklara ödüller verdi. Başkan Büyükkılıç'a ziyaret sırasında AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve daire başkanları eşlik etti.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, her yıl artan katılımıyla Türkiye'nin örnek kültür organizasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.