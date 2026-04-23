Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Youth in Action for Food Waste Reduction projesi kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen hareketlilik programına katılarak Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, bu ziyaret sayesinde uluslararası düzeyde önemli bir deneyim kazanma fırsatı elde etti.

BURSA (İGFA)- Program süresince karar vericilerin rolünü üstlenen öğrenciler, simüle edilen bir Avrupa Parlamentosu oturumuna katılarak karar alma süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi. Farklı grupları temsil eden ekipler hâlinde çalışan öğrenciler, 'İklim Dostu Gıda Direktifi' ve 'Çevrim İçi Katılım Direktifi' başlıkları üzerine kapsamlı tartışmalar gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen tartışma ve müzakere süreçlerinde öğrenciler, fikir alışverişinde bulunarak ortak kararlar alma, uzlaşma sağlama ve ittifak kurma becerilerini geliştirdi. Bu sayede karar alma mekanizmalarının nasıl işlediğini yakından gözlemleme imkânı bulan öğrenciler, demokratik süreçlerin işleyişine dair önemli kazanımlar elde etti.

Farklı görüşlerin bir araya gelmesiyle zenginleşen bu deneyim, öğrencilerin demokratik hayata katılımın önemini kavramalarına katkı sağladı. Ayrıca öğrenciler, diyalog kurma becerilerini geliştirirken gıda israfı gibi küresel sorunların toplumsal etkilerini daha derinlemesine anlama fırsatı buldu.

Yıldırım Ticaret MTAL öğrencileri için bu süreç, yalnızca teorik bilgi edinmenin ötesine geçerek demokrasiyi yaşayarak öğrenmelerine olanak tanıyan önemli bir eğitim deneyimi olarak değerlendirildi.