77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında 839 Kg uyuşturucu madde ile 1 Milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 1.713 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  77 ilde deüzenlenen "Narkokapan-5" operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Operasyona, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeği katıldı.

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Operasyonlarda toplam 839 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1.713 şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1876130432762228955

Kaynak: igf