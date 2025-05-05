Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması başlıyor. Yarışma kapsamında fotoğraf tutkunları bu yıl ‘Bu Şehir Hepimizin’ diyecek fotoğrafları kadrajlayacak. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 24 Ekim olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafındangeleneksel olarak düzenlenen 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması başlıyor.

BU ŞEHİR HEPİMİZİN

Fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği yarışma bu yıl Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla başlattığı çevreci hareket, şehir aidiyeti, çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk bilinci ile dayanışma örneklerini somutlaştıran fotoğrafları konu alacak.

SON BAŞVURU 24 EKİM

24 Ekim Cuma gününe kadar başvuruların devam edeceği ödüllü yarışmanın sonuçları seçici kurulun değerlendirmeleri sonrası 3 Ekim Kasım günü açıklanacak. Yarışmanın kazananları ise daha sonradan duyurulacak ödül töreninde ödüllerine kavuşacak.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRECEK

Yarışmanın seçici kurul üyeliğini ise Alpay Şirin, Faruk Şişman, İbrahim Zaman, İhsan Korkut, İzzet Keribar, Mehmet Zahit Böcek, Merih Mehmet Akoğul, Servet Sezgin ve Ünal Dabak yapacak.Yarışmaya katılacak olan katılımcılar www.sakarya.bel.tradresinden yarışmanın şartnamesi ve detaylarına ulaşabilecek.

“Bu Şehir Hepimizin” konulu 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışmasının ödüller ise şu şekilde olacak;

Birincilik: 25.000 ₺

İkincilik: 20.000 ₺

Üçüncülük: 15.000 ₺

Mansiyon (3 adet): 12.000 ₺

Sergileme (En fazla 50 adet): 1.500 ₺

İŞTE YARIŞMANIN KURALLARI;

Yarışmaya katılımlar ücretsiz olacak. Gelenekleri ve çok kültürlü yapısıyla Sakarya’da çekilecek, doğaya, insana, çevreye karşı duyarlı ve sorumluluk bilinci ile dayanışma örneklerini somutlaştıran fotoğraflar“Bu Şehir Hepimizin” başlığı altında değerlendirilecek.

Yarışmada Sakarya’nın il sınırında bulunan toplam 16 ilçeden çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacak.Fotoğraflar dijital çekilmiş, renkli ya da siyah-beyaz görüntülerden oluşması gerekecek. Her bir katılımcı en fazla 5 fotoğraf ile katılım sağlayabilecek. Drone ile çekilmiş fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacak.

Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecek.

Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecek.