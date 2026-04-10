Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda 5G teknolojisi ve dijital dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G abone sayısının 29 milyona ulaştığını açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 5G teknolojisinin sunduğu imkanlar doğrultusunda dijital dönüşüm stratejileri ve sektördeki güncel gelişmeler ele alındı.

81 ilde kademeli olarak 5G altyapısının hayata geçirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, vatandaşların yüksek hız ve güçlü bağlantı ile buluşturulmaya devam ettiğini ifade ederek, 31 Mart'tan bu yana 5G abone sayısının 29 milyona ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 5G uyumlu cihaz sayısının ise yaklaşık 32 milyon olduğunu ve bu verilerle birlikte yüzde 90'ın üzerinde bir penetrasyon oranına ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü altyapı, yenilikçi vizyon ve kararlı adımlarla dijital çağın öncü ülkelerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü söyledi.