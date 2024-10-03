ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü Narkoçelik operasyonlarının 41'incisi bu kez 57 ilde düzenledi.

57 İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “NARKOÇELİK-41” operasyonlarında; 967 Kg Uyuşturucu Madde, 5 Milyon 8️57 Bin 5️20 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

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Operasyonlarda 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 1.603 ekip, 4.127  personel, 25 hava aracı ve
41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 57 ilde "NARKOÇELİK-41” operasyonın detaylarını paylaştı.

Kaynak: igf