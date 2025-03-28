5 milyar 602 milyon 227 bin 506 lira tarımsal destekleme ödemesi bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin son aktarım tarihi 25 Nisan olarak duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, üreticinn gücüne güç kattıklarını ve Anadolu'ya can suyu olduklarını belirterek, 5 milyar 602 milyon 227 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu.

Destekleme ödemesine ilişkin detaylarda paylaşan Bakan Yumaklı; Mazot-Gübre Desteği kapsamında 5 milyar 442 milyon 194 bin 447 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 112 milyon 96 bin 810 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 22 milyon 701 bin 971 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 18 milyon 248 bin 925 TL, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 3 milyon 957 bin 819 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 592 bin 534 TL, Atık Desteği kapsamında 435 bin TL.'lik ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri aşağıda yer alan takvime göre, diğer destekler tek parça olarak 28 Mart 2025 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyuran Bakan Yumaklı, diğer aktarım tarihlerini de şöyle açıkladı.